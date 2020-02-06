Kula'da 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kula'da 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kula'da 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir Ankara D300 karayolu Gökçeören kavşağı Kovukdere rampaları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Selma Ş. idaresindeki 64 EU 316 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Ardından aynı istikamette seyir halinde olan Gürkan M. idaresindeki 45 C 7212 plakalı otomobil sürücüsü ile 10 L 2004 plakalı otomobil sürücüsü Sinan K., kazaya yapan araca yardımcı olmak için, yol kenarında durdu. Yardım maksadıyla aracını yol kenarına bırakan Gürkan M.'nin 45 C 7212 plakalı aracına, aynı yönde seyreden Şenol M. idaresindeki 35 GD 6855 plakalı otomobil vurdu. Yol kenarında park halindeki Gürkan M.'nin 45 C 7212 plakalı otomobili de, çarpmanın etkisiyle ilk kaza yapan aracın yanına uçtu. Bu esnada yardım etmek için duran 10 L 2004 plakalı otomobil sürücüsü Sinan K., iki aracın arasında kalarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zincirleme kazada yaralanan Sinan K. ile Şenol M.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı.


Öte yandan, kaygan yolda meydana gelen zincirleme kazaya karışmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç önce tıra çarpıp sonra bariyerlere çaparken, bir başka araç ise orta refüje çıkıp bariyerlere çarparak durabildiği öğrenildi.


Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinden trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekiplerinin zincirleme kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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