Kula'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle, lokma dağıtıldı.
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, tarihi bir gün yaşandığını belirterek, kararın Kula'da da sevinçle karşılandığını aktardı.
Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.
Cuma namazının ardından Kurşunlu Camisi önünde lokma döktürülüp dağıtıldı.