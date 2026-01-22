Kula'da Tır Kontrolden Çıktı - Son Dakika
Kula'da Tır Kontrolden Çıktı

22.01.2026 13:01
Manisa Kula'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır orta refüje çıktı, sürücü yara almadı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır orta refüje çıkarken kazada sürücü yara almadı.

Kaza saat, 10.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'tan İzmir istikametine gitmekte olan Şahin Madanoğlu idaresindeki 64 LF 243 plakalı tır yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir - Ankara D300 karayolu İzmir istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

