Kula Hastanesi\'nde Fizik Tedavi Servisi Kuruldu

Kula Devlet Hastanesi bünyesinde, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'lik desteğiyle kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, bir yıl içinde yaklaşık bin hastaya toplam 14 bin seans hizmet vererek ilçe halkına önemli bir sağlık hizmeti sundu.

Yaklaşık bir yıl önce Kula Devlet Hastanesi'ne atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fadime Can Yörükoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte, ilçede uzun süredir hissedilen fizik tedavi ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Hastane yönetiminin girişimleri ve Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin katkılarıyla kısa sürede kurulan servis, Kula halkının hizmetine sunuldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fadime Can Yörükoğlu, ilçede önemli bir eksikliği gideren serviste yoğun bir çalışma temposuyla hizmet verdiklerini belirterek, "Başhekimliğimizin öncülüğünde ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifimizin katkılarıyla oluşturulan servisimizde, ekip arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızın tedavi süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Sarıgül ise yaptığı açıklamada, "Hastanemizde ve ilçemizde büyük eksikliği hissedilen fizik tedavi hizmetini, Uzman Doktorumuz Fadime Hanım'ın hastanemize atanmasıyla hayata geçirmek için çalışmalara başladık. İlçemizde yaptığımız görüşmeler sonucunda, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanımız Ali Yiğen'in, esnaflar adına kooperatif olarak verdiği büyük destekle servisimizi kısa sürede kurduk. Bir yıl içerisinde yaklaşık 1000 hastamıza 14 bin seans fizik tedavi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kula Devlet Hastanesi olarak vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA