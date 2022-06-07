Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek - Son Dakika
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Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek

07.06.2022 12:55

Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek Karabük'te geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlık alanlarda fidan dikimi yapılmaya devam ediyor.

Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek

KARABÜK - Karabük'te geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlık alanlarda fidan dikimi yapılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü kutlaması dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi. 2021 yılında iki kez yangının çıktığı merkez ilçeye bağlı Ödemiş Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikle küle dönen ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Konuşmanın ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Partili milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, öğrencilerle fidanları toprakla buluşturup can suyu verdiler. Öte yandan minik öğrencilere çeşitli hediyeler verilip ikramlarda bulunuldu.

Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek
Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek
Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek
Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küle dönen orman dikilen fidanlarla yeşillenecek - Son Dakika

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