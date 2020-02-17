Küle dönen TIR'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küle dönen TIR'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı

6 saat önce

MERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Küle dönen TIR'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı, System.String[]

MERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki nakliye garajında Erdoğan Gökçe'nin kullandığı TIR, birden alev aldı. Durumu itfaiyeye bildiren Gökçe ve 2 kişi, bu sırada TIR'ı saran alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Bu sırada Gökçe ve iki kişi, alevlerin sıçramasıyla yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, 3 yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrdedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, yangının TIR'daki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.


Erdoğan Gökçe, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:58 Kaynak: DHA
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