Kulp'ta 23 Nisan coşkusu evlere taşındı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik malzemesi dağıttı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatı ile Vefa Sosyal Destek Grubu yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında evlerinde kalan anaokulu öğrencilerinin evlerine giderek çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya devletin ve öğretmenlerin her daim öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, bayramının coşkusunun evlerde yaşatılması için bazı materyaller dağıttıklarını belirtti.

Öğrencilerin büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Kaya, "Her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 23 Nisan'ı koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Ancak coşkumuz, mutluluğumuz 100 yıl önceki ile aynı. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacak ve nice 23 Nisanları milletçe coşkuyla, sağlık, mutluluk içinde kutlayacağız." dedi

Kapılarında öğretmenlerini gören minikler büyük bir sevinç yaşadı.