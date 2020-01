Kültür A.Ş.'nin 3 ihalesini Ercan Saatçi aldı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Kültür A.Ş.'nin, organizasyon kapsamında düzenlediği 11 ihaleden 3'ünü, ünlü müzisyen Ercan Saatçi'nin ortak olduğu şirket aldı. Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Org. Hiz. A.Ş.'nin aldığı 3 ihalenin toplam bedeli 30 milyon 655 bin TL oldu.

Kültür A.Ş., 2020 yılında yapacağı organizasyonlar kapsamında 11 ayrı hizmet alım ihalesi düzenledi. Söz konusu ihaleler 23- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 6 ve 7 Ocak'ta açıklanan ihale sonuçlarına göre 11 ihaleden 3'ünü, merkezi Bahçeşehir'de bulunan 'Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.' aldı. Toplam bedeli 30 milyon 655 bin TL tutan 3 ihale şunlar:

Organizasyon Kapsamında Muhtelif Tekstil Ürünleri ve Bayrak Temini Hizmet Alımı İşi

Organizasyon Kapsamında Muhtelif Broşürlerin Baskıları Hizmet Alımı İşi

Organizasyon Kapsamında Muhtelif Katalog, Bülten ve Dergilerin Basımı Hizmet Alımı İşi

ŞİRKET ORTAKLARI SAATÇİ VE SAATCI

Saatçi Ajans 2016 yılında Ercan Saatçi ve Hakan Saatcı tarafından kuruldu. 1 milyon TL sermayesi olan şirketin yönetim kurulu başkanı Hakan Saatcı. Şirketin ilk adı 'Saatçi Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. idi. Daha sonra 'Saatçi Güzel Sanatlar ve Eğitim A.Ş.' adını alan şirket, 24 Temmuz 2019 tarihinde adını üçüncü kez değiştirdi.

VESA EVENTS'E DE 3 İHALE

Kültür A.Ş.'nin 11 ihalesinden diğer üçünü ise 'Vesa Events Organizasyon Tic. Ltd. Şirketi' üstlendi. Söz konusu 3 ihalenin toplam bedeli 30 milyon 178 bin 100 TL. Merkezi Kağıthane 'de bulunan şirket, 12 Aralık 2018 tarihinde kuruldu. 500 bin TL sermayeli şirket, Eser Kırmızıtaş'a ait. Söz konusu 3 ihale şunlar:

Organizasyon Kapsamında Çadır Temini, Kurulumu ve Kaldırılması Organizasyonu Hizmet Alımı İşi

Organizasyon Kapsamında Sahne Sistemleri Hizmet Alım İşi

Organizasyon Kapsamında Teknik Organizasyon Hizmet Alımı İşi.

DİĞER İHALELER

Diğer 5 ihaleden 2'sini ise Birand Yapım A.Ş., 1 ihaleyi Gens Popülist Medya Planlama Organizasyon Tic. Ltd. Şirketi, 1 ihaleyi Kahraman Yeşilyurt , 1 ihaleyi de Görsel C Ajans İletişim Reklam ve Org. Him. San. Tic. Ltd. Şti. aldı.