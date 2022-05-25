Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı

25.05.2022 15:16

Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı 320 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, 760 saatlik kamera görüntüsünün sonunda yakalandıVAN Van'ın İpekyolu ilçesinde 'kültür merkezi' olarak restore edilen tarihi Tekel binasında 320 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, izlenen...

Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı

320 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, 760 saatlik kamera görüntüsünün sonunda yakalandı

VAN Van'ın İpekyolu ilçesinde 'kültür merkezi' olarak restore edilen tarihi Tekel binasında 320 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, izlenen 760 saatlik kamera görüntüsünün ardından yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde bulunan tarihi Tekel binasından yaklaşık 320 bin TL değerinde televizyon, kombi, kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzemelerin çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce KGYS dahil olmak üzere toplam 760 saat kamera görüntüsü izlenmiş. Yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs cezaevine teslim edilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Olayla ilgili 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' suçundan ayrıca 3 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler yetkililere teslim edilmiştir" denildi.

Tarihi Tekel binası

Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bünyesinde "Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması" projesi bünyesinde yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından içinde Van'a özgü yöresel ürünlerin bulundurulacağı kültür merkezine dönüştürülüyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlere kapılarını açacağı günü bekliyordu.

Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı
Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı
Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı
Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti Eskişehir'de iki mezarlık kapısı çalındı Eskişehir'de iki mezarlık kapısı çalındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kültür merkezi açılmadan içerisindeki malzemeler çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement