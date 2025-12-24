Kültür ve Turizm Bakanı Afrika Kültür Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Afrika Kültür Evi'ni Ziyaret Etti

24.12.2025 15:29
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Afrikalı kadın sanatçıların el emeği ürünlerinin tanıtıldığı Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini kar amacı gütmeden Türkiye'de tanıtmak ve elde edilen gelirleri doğrudan üreticilere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, ziyareti kapsamında Afrika Kültür Evi'nin mağaza alanını gezdi. Giriş kat ve alt kat olmak üzere iki bölümden oluşan alanda, 41 Afrika ülkesinden kadın sanatçılar tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Mekan aynı zamanda Türkiye'deki Afrikalı misyonların, öğrencilerin ve toplulukların bir araya gelerek kültürel etkinlikler düzenleyebilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

YTB BURSLU ÖĞRENCİLERDEN KONSER

Programda, Afrika Kültür Evi'nin faaliyetlerini tanıtan yaklaşık 50 saniyelik tanıtım videosu izletildi. Etkinlik kapsamında Afrika kahvesi ikramında bulunuldu. Programda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) burslu öğrencilerin hazırlayıp, sunduğu mini folklorik konser yer aldı.

Kaynak: DHA

