Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ağrı\'da konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakın, 2002 yılında turizm gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugün ise 64 milyar dolardan söz ediyoruz. 5 katı bir yükseliş, bir başarı öyküsü bu." dedi.

Bakan Ersoy, İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda, Ağrı'nın Anadolu'nun kapısı, kültürün müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçılığa çok önem verdiğini belirten Ersoy, "Bu açıdan bizim nazarımızda sizlerin emeği, çabası, her şeyin üzerindedir. Teşkilat dediğimiz yapı; sadece binalardan, tabelalardan ibaret değildir. Teşkilat, milletimizin derdiyle dertlenen, gece gündüz, bayram, tatil demeden kapı kapı dolaşan, davasına sadakatle bağlı olan, fedakarca çalışan kardeşlerimiz demektir. Sizin mahalle mahalle gezerek ortaya koyduğunuz mücadele bizim bu makamlardaki sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'de kültür ve turizm alanında tarihi rekorlar kırdıklarını, devrim niteliğinde atmış oldukları adımlar neticesinde bugün Türkiye ve dünyada turizm dendiğinde ilk akla gelen ülkeler arasında yer aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğuna ancak bu potansiyeli geçmişte doğru kullanmadığına işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Türkiye'de turizm dendiğinde, eskiden ne anlaşılıyordu sadece deniz, kum, güneş. Peki bu doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Dünyanın en güzel doğasına sahip, yaylalarını bünyesinde barındıran kadim kültürü ile öne çıkan çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Peki bu doğal güzellikler, zenginlikler turizm bağlamında değerlendirebildi mi? Maalesef yine hayır. Bakın, 2002 yılında turizm gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugün ise 64 milyar dolardan söz ediyoruz. 5 katı bir yükseliş, bir başarı öyküsü bu. En büyük etken de 2018 yılından itibaren uygulamaya başladığımız yeni turizm stratejimizin başarılı adımlarıdır."

Ersoy, bu rekorları kırarken, bu büyük başarıları elde ederken çok çalıştıklarını, bu başarıların tesadüfle açıklanamayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin turizmde altın bir dönem yaşaması, potansiyelin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için çok ciddi bir irade ortaya koyduklarını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik. Ülkemizin altyapı sorunlarını bir bir çözdük. Anadolu'nun dört bir yanını yollarla, demir ağlarla ördük, havalimanları ile donattık. Ülkemizin, şehirlerimizin tanıtımına ayrı bir önem verdik. 200'e yakın ülkede Ağrı'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i, Antalya'yı, İstanbul'u tanıttık. Dünyanın en çok takip edilen medya kanallarında ülkemizi ve turizm bölgelerimizi anlattık. Türkiye'de turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik."

Ersoy, sadece sahil turizmini değil bunun yanında tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle doğrudan bir ilişkisinin söz konusu olduğunu aktaran Ersoy, "Bu çerçevede uzun yıllar ihmal edilen kültürel mirası ayağa kaldıracak çalışmalar yaptık. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan, fakat geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel mirası gün yüzüne çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada bir numarayız." dedi.

Türkiye'nin kültürüne, tarihine ait tüm eserlerin izini sürerek, o eserleri bulup ülkeye getirdiklerine işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Tarihimize ait yurt dışına kaçırılan binlerce eserin iadesini gerçekleştirdik. İnşallah, hep birlikte el ele vererek, Türkiye Yüzyılı'nda önümüze çıkan engelleri bir bir aşarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Kültür ve turizm alanında daha fazla üretmeyi sürdüreceğiz. Ağrı'yı daha iyi tanıtıp, anlatıp daha fazla turistin buraya gelmesini sağlayacağız."

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililer katıldı.