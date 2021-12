ANTALYA'DA BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNİ, BAKAN ERSOY AÇTI - Son Dakika

ANTALYA'nın en önemli turizm bölgesi Belek'te inşaatı tamamlanan ileri derece biyolojik arıtma tesisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açıldı. Yaklaşık 336 milyon TL'ye mal olan tesisin açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Bu yatırım sayesinde turizm açısından çok önemli olan bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturmuş oluyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Belek'te inşa ettiği 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi' hizmete açıldı. Tesisin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çınar Çavuş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Fikret Öztürk, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, yüklenici firma Lidya Yapı A.Ş.'nin yaptığı tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

'ANTALYA'YA HİZMET AYRI MUTLULUK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin 81 ilde ve dünyanın dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, 'Ancak her zaman söylediğim gibi Antalya'ya, Antalya'nın geleceğine yapılan hizmetler bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Antalya'nın gerek ülkemizin yurtdışına açılan en önemli kapısı olması gerekse her geçen gün artan turizm potansiyeli, şehri dünya turizminin de en önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Bu açıdan şehrimizin sahip olduğu bu potansiyeli çok iyi değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzun her daim bilincindeyiz" dedi.

'GELECEĞE DAİR EN DOĞRU ADIMLAR'

Antalya'nın eşsiz güzellikteki sahilleri, plajları, tüm kültürel ve tarihi varlıklarını korumak ve tüm dünyanın istifadesine sunmak noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini anlatan Bakan Ersoy, 'Bu kadar ayrıcalıklı özelliklere sahip olan Antalya sadece yaz turizminin değil yıl boyunca milyonların ilgisini çekecek ve ziyaret etmesini sağlayacak imkanlara da sahip. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya'yı sadece tek bir noktadan değil çok geniş bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Potansiyelini bir bütün olarak ele alıyor, sadece bugüne ilişkin değil Antalya'nın geleceğine dair en doğru adımları atıyoruz" diye konuştu.

29 MİLYON TURİST VE 24 MİLYAR DOLAR

Pandeminin etkisinin azalmasıyla Antalya'ya bu yıl yurtdışından gelen turist sayısında büyük artış olduğu ve tahminen 9 milyon 90 bin civarında turist girişi gerçekleştiğini belirten Ersoy, 'Genel olarak baktığımızda turizmde bu yıl, ülke olarak yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık. Bu çok önemli bir rakam. Geçen seneyle kıyasladığınızda yüzde 100 bir artış gerçekleştirdik, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki sezon çok daha büyük rakamları hep birlikte yakalamayı hedefliyoruz. 2022 yılında genel olarak ülkemizi, özelde ise Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor. Bizler de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

'50 YIL ATIK SU SORUNU YAŞANMAYACAK'

Bu tarz tesislerin ülkeyi her geçen sene turizm sektöründe yaşanan rekabetin zirvelerine taşıyacağını dile getiren Bakan Ersoy, tesisle ilgili ise şu bilgileri verdi:

'Serik ilçemizde bulunan Belek-1 Atıksu Arıtma Tesisi ile Belek-2 Atıksu Arıtma Tesisi, mevcut durumları itibarıyla günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak hale gelmişti. Bu doğrultuda tüm bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Bakanlığımız ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştır. Protokol gereğince ASAT tarafından ihalesi yapılan 'Serik-2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri İşi' yapımı Bakanlığımız tarafından üstlenildi ve bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Artık Serik Merkez, Belek, Kadriye bölgelerinde yeni yapılan terfi hatları ile beraber turizm tesislerinin atık suyu, yeni yapılan Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne verilecektir. Bölgedeki bütün atık sular tek bir merkezde toplanıp yerleşim alanlarının dışına taşınacak ve üst düzey bir çevre koruması sağlanacaktır."

TURİZMCİLERE TEŞEKKÜR

Yapılan ihalenin üzerine eklenen ve 2022 turizm sezonu öncesi bitirilmesi planlanan Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Hatları imalatlarının tamamlanmasıyla yaklaşık 336 milyon TL'lik yatırımın bölgeye kazandırılmış olacağına dikkat çeken Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğazkent ihale kapsamında yoktu ancak gelen talepler ve Boğazkent arıtmasının da limite gelmiş olması sebebiyle proje dahil ettik ve projenin kapsamını büyüterek bütün hattı atık su ihalesi kapsamında çözüme ulaştırdık. Bu 336 milyon liralık yatırımın yüzde 10'u bölge turizm yatırımcılarımızın oluşturduğu BETUYAB tarafından karşılanırken, Bakanlığımız maliyetin yüzde 90'nını karşılamış durumdadır. Özellikle burada her şeyi devletten beklemek yerine, devletle beraber sorumluluk alan, taşın altına elini koyan turizm yatırımcılarımızı bu sorumlu ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yatırım sayesinde turizm açısından çok önemli olan bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturmuş oluyoruz."

'1 KOYUNDAN 3 POST' ÖRNEĞİ

Atık su arıtma tesislerinden gelecek olan çamurları bertaraf ederek, önce kurutup daha sonra da bunu enerjiye dönüştürecek tesisin de açılışının yapıldığını dile getiren Bakan Ersoy, tamamen doğa dostu olan tesisle yılda 20 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen yaklaşık 51 milyon kilovat elektrik üretileceğini açıkladı. Bu sayede geri kazanılan yaklaşık 11 milyon litre suyun da yeniden doğaya kazandırılacağını belirten Ersoy, şu benzetmede bulundu:

'Yani 1 koyundan 3 post çıkarmış oluyoruz. Hem kullanılmış suyu arıtarak taze su elde etmiş oluyoruz ve tekrar bunu sulamada kullanıyoruz. Ayrıca arıtmanın posasını depolamak veya atmak yerine yakarak elektriğe çeviriyoruz ve her şeyden önce ülke olarak Paris Anlaşması'na taraf olduk ve anlaşmanın gereği ve gelecekte turizm için şart olan sürdürülebilirlik ve yeşil sertifikasyon adına çok önemli bir adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu bakımdan 1 koyundan 3 post çıkardığımız için de yapılması gereken çağımıza uygun bütün yatırımları bu bölgede gerçekleştirmiş oluyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'mızın geleceği için çok önemli olan yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

VALİ YAZICI: ÖRNEK ATIK SU ARITMA TESİSİ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da turizmin başkenti Antalya'da böylesine önemli tesisin açılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtip, 'Dünyanın en güzel beldesi, en özel coğrafyası Antalya'da yaşıyoruz. Bu bilinçle çevreye duyarlı, temiz, her boyutuyla bütün dünyaya örnek ve parmakla gösterilecek bir şehre ihtiyacımız olduğu ve bunun bu şekilde olması gerektiğini de bu güzel tesisle hiçbir atık suyumuzu arıtmadan çevreye, nehre, denize bırakmadığımızın ispatı olarak da açıyoruz. Bir dünya şehri olarak Antalya'mız yeşil sanayisi, çevre dostu çalışmalarıyla her konuda örnek teşkil ettiği gibi atık suyun arıtılarak doğaya kazandırılması noktasında da örnek bir atık su arıtma tesisi kazandı" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: SERİK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Belek başta olmak üzere Serik ilçesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Uzun yıllardır bölgedeki terfi istasyonları ve arıtma tesisleriyle ilgili yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunlarının artık ortadan kalkacağını belirten Böcek, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve doğa dostu Antalya hedefimizle, vatandaşlarımızın ve kentimize gelen ziyaretçilerin 640 kilometrelik sahil şeridinin her bir metrekaresinde, gönül rahatlığıyla denize girmeleri için, atık su arıtma tesisleri ve terfi merkezleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak titizlikle işletilmektedir. Yatırım, revizyon, kapasite artışı gerektiren tüm tesislerimizde gereken ne varsa ivedilikle yapılmaktadır. Bu başarımızdan dolayıdır ki dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kent Antalya'dır" diye konuştu.

İLERİ DERECE BİYOLOJİK ARITMA

'Türkiye'nin göz bebeği' Belek'te atık su arıtma sorununun çözümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) arasında imzalanan ortak protokol sonucu yüklenici firma Lidya Yapı A.Ş. tarafından yapımı tamamlanan, maliyetini bakanlığın üstlendiği ileri derece biyolojik arıtma tesisi Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi, bölgenin 2050 yılına kadar arıtma altyapısını garanti altına alıyor. 67 dönüm arazi üzerine kurulan tesis günde 65 bin metreküp atık su arıtılabilecek, 260 bin kişinin evsel atık suyu arıtılabilecek. İş birliği protokolü çerçevesinde finansı karşılayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tesisi 20 yıl süreyle işlettikten sonra ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredecek.