Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi - Son Dakika

Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi

22.10.2020 12:40
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi, System.String[]

Son dakika haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Bolu, hem kış turizmi açısından olsun hem 12 aylık turizm potansiyeli olsun çok iyi bir noktada. Sadece bunları daha hızlı şekilde değerlendirip, doğaya, çevreye, geleceğin turizmine uygun planlayıp, dünya turizmine kazandırmamız gerekiyor" dedi.

Bolu'nun turizm merkezlerini gezmek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, helikopterle incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, daha sonra Bolu Valiliği'ne geçti. Ersoy, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak Bolu bölgesinin turizm potansiyelini yukarı çıkarmak için çalışacaklarını belirten Ersoy, "Bugün sayın vekillerimiz ve valimizin davetiyle Bolu bölgesinde bulunan turizm potansiyelleriyle ilgili helikopterle gezi gerçekleştirdik. Sonrasında hem milletvekillerimiz hem de valimiz çok detaylı sunumda bulundular. Biz de hızlı bir şekilde bakanlık olarak Bolu bölgesinin olası potansiyellerini en yukarı nasıl çıkarabiliriz, bakanlık olarak çalışacağız. Projelerimizi hazırlayacağız ve çok kısa bir sürede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'BOLU'NUN TURİZM POTANSİYELİ ÇOK İYİ NOKTADA'Bakan Ersoy, Bolu'nun 12 aylık turizm açısından çok iyi noktada olduğunu belirterek, "Bugüne kadar gezdiğim birçok nokta var ama Bolu, hem kış turizmi açısından olsun hem de 12 aylık turizm potansiyeli olsun çok iyi bir noktada. Sadece bunları daha hızlı bir şekilde değerlendirip, doğaya, çevreye, geleceğin turizmine uygun bir şekilde planlayıp, dünya turizmine kazandırmamız gerekiyor. Verimli bir toplantı geçti. Bolu'ya daha sık geleceğiz ve kısa bir süre içerisinde bütün bu planlamaları bölge temsilcileri ile yapıp hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.

Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi
Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Ersoy, Bolu'nun turizm bölgelerini inceledi - Son Dakika

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