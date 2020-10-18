Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tatar'ı tebrik etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tatar'ı tebrik etti
18.10.2020 22:01
Son dakika gündem haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Kıbrıs halkının tercih ve onayıyla Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar Beyefendi'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine bu çok önemli görevde başarılar diliyor, şehit kanları ile sulanmış Kıbrısımıza en hayırlı hizmetleri yapmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."
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