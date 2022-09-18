14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi" başlıklı haberin dördüncü... - Son Dakika
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14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi" başlıklı haberin dördüncü...

18.09.2022 14:08
14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi" başlıklı haberin dördüncü...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi.

Bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan eseri İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca sahnelendi.

Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde solist sanatçılar, Alfredo Germont ve Violetta'nın aşklarını aktardı.

Dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Müfit Özbek imzası taşıyan eserde, koro şefliğini Orhan Öner Özcan üstlendi.

4 bölümden oluşan operayı çok sayıda yerli ve yabancı turist izlerken, izleyiciler opera sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Festival, 25 Eylül'e kadar Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Aspendos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Eylül'de yayınlanan '29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'La Traviata' operası sahnelendi' başlıklı haberin dördüncü... - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 Eylül'de yayınlanan "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi" başlıklı haberin dördüncü... - Son Dakika
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