Kültür Zayıflıyor, Dil Fakirleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kültür Zayıflıyor, Dil Fakirleşiyor

Kültür Zayıflıyor, Dil Fakirleşiyor
29.01.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağıralioğlu, dilin zayıflamasının kültürü ve toplumu etkilediğini vurguladı.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Dil zayıfladığında kültür de zayıflar. Dil fakirse şehirler de fakir olur. Her yerde siyaset konuşulan bir ülkede kültür gelişmez. Bugün ihtiyacımız olan şey, Türk milletini yeniden insanlık mihveri yapacak bir anlayıştır. Merhamet merkezli bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış ayağa kalkmadan insanlık huzur bulamaz" dedi.

Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 'Milli Kültür Siyaset Belgesi' kitabının tanıtım programı yapıldı. Program kapsamında konuşan Ağıralioğlu, "Dil olmadan kültür gelişmez. 700-800 kelimeye düşmüş bir milletin kültüründen söz edilemez. Dinimiz, 'Dili olmayanın dini yoktur' der. Bizim inancımızda dinin icrası ahlaktır. Dil, devlet ve millet varlığımızın temel direğidir. Aynı zamanda kültürün cephesidir. Dil zayıfladığında kültür de zayıflar. Eğer çocuklarınız 500-600 kelimeyle konuşuyorsa, zihin fakirliği içindeyse, 'Eskiden kültürümüz zengindi' diyerek onları koruyamazsınız. Çünkü her kelime, bir mananın somutlaşmış halidir. Dil zenginliği, toplumsal zihnin canlılığını gösterir" diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Diliniz fakirse şehirleriniz de fakir olur. Diliniz bozulursa şehirleriniz de bozulur. Çünkü dili anlamak, anlatılanı kavramak ve yarını muhasebe edebilmek gerekir. Devlet kurumlarına, Meclis'e bakın. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Meclis tutanaklarını inceliyorum. Bugünkü tartışmalarla kıyasladığınızda ne kadar seviyeli ve derinlikli olduğunu görürsünüz. Bugün yaptığımız tartışmalar, yüz yıl sonra çocuklarımıza 'Bir dönem Meclis'te insanlar bağırıp çağırıyormuş' dedirtecek. Muhtevasız yasalar, seviyesiz tartışmalar dil fakirliğinin göstergesidir. Bu bizim kültürel yoksulluğumuzdur. Geleneklerimiz de zayıfladı. Kültürel değerler hediyeleşmelerde bile kayboldu. Büyüklerimizi raflara koyduk. Mevlana'yı, Ahı Evran'ı, Yunus Emre'yi süs eşyası haline getirdik. Onları yaşamak yerine vitrinde sergiliyoruz. Büyüklerimizin isimleriyle yaşamaya çalışıyoruz. Yaşayanlarımız ölü, ölülerimiz yaşıyor. O yüzden yaşayanları kimse ziyaret etmiyor, ölüleri ziyaret ediyor. Bu yüzden bir 'kültür hasar tespiti komisyonu' kurulmalıdır. Biz bu hale neden geldik? Neden utanmıyoruz? Neden değerlerimizi kaybettik?" ifadelerini kullandı

Ağıralioğlu, "Bugün çocuklarımızın hayalleri yabancı markalar üzerine kurulu. Arabası Alman, bilgisayarı Amerikalı, telefonu yabancı marka. Hayatlarını başka milletlerin ürünleriyle kuruyorlar. Büyük bir kültür buna nasıl dirensin? Bir millet, kendi eserleriyle hayal kurulabilir hale gelmelidir. Nasihatle olmaz. 'Türklerin yaptığı ürünü almak istiyorum' dedirtmeniz gerekir. 'Türk şehirlerinde yaşamak istiyorum' dedirtmeniz gerekir. Kültür buradan başlar. Siyasetle düzelmeye çalışmak, milletin en büyük kültürsüzlüğüdür. Her yerde siyaset konuşulan bir ülkede kültür gelişmez. Bizim büyük siyasetçilere değil, kendini bilen insanlara ihtiyacımız var. Karizmatik liderlere değil, milletin biriktirdiği gücü yönetecek orkestra şeflerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Türk milleti zora düştüğünde hep büyük evlatlar çıkarmıştır. Şimdi zor durumdayız ama çıkaramıyoruz. Bu da nerede olduğumuzu gösteriyor. Bizim milliyetçiliğimiz ırka dayanmaz. Kan bağına dayanmaz. İstinat ettiği şey kültürdür, değerlerdir, ahlaktır. Türk, zor zamanda kavim olur. Hakikat yalnız kaldığında, vatan sahipsiz olduğunda bir adım öne çıkan Türk'tür. Bugün ihtiyacımız olan şey, Türk milletini yeniden insanlık mihveri yapacak bir anlayıştır. Merhamet merkezli bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış ayağa kalkmadan insanlık huzur bulamaz" dedi

Kaynak: DHA

Politika, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür Zayıflıyor, Dil Fakirleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı

23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 00:02:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kültür Zayıflıyor, Dil Fakirleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.