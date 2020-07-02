Kültürel mirasa imece usulü destek - Son Dakika

Malatya'nın Darende İlçesi Balaban Mahallesinde vatandaşlar imece usulü ile kütürel mirasa sahip çıkıyor.



Darende ilçesinde köy yolunun ve D 300 karayolunun geçtiği Balaban Mahallesinde bulunan kültürel miraslara Muhtar Cemal Çelebi'nin gayretleriyle başlattığı kampanya ile sahip çıkılıyor. İnanç ve Kültür turizmi açısından değer taşıyan cami ve mesire alanın tadilatı mahallelinin imece usulü onarılıyor. Kimi mahalleli çalışmalara katılırken kimileri ise maddi destek sağlıyor. Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi yaptığı açıklamada "Şeyh Pınarı, tarih boyunca insanlığın hizmetinde kullanılmış, temiz su kaynaklarının yer aldığı, kervanların konakladığı, ibadetlerin yapıldığı çok sayıda misafir tarafından ziyaret edilen bizler için önem taşıyan kutsal bir mekandır. Burayı bakımsız ve atıl durumdan kurtarmak için bir imece kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız maddi ve manevi destekte bulunuyorlar. Kumbarasından 100 lira harçlığını veren minikler de var, bizzat çalışan mahalleli de var. Burada yüzülebilecek bir havuz, piknik alanları ve mini bir müze alanı oluşturacağız. Camimizi de bakımsız halden kurtaracağız. Çok kaliteli yüzlerce fidan diktik. 700 metrekare istinat duvarını vatandaşlar olarak bizler yaptık. Burası insanların ferah bir nefes alacağı sosyal bir alana dönüşecek" dedi.



Bu projeyi Balaban Kültür Derneği ve Mahalle Muhtarlığı olarak yapmaya çalıştıklarını belirten Muhtar Çelebi, "Desteğinden dolayı Darende Belediye Başkanı İsa Özkan' a teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bu alana 5 adet kamelya ve park malzemeleri desteği vereceğini belirtti. 2 kamelyamızı teslim aldık, diğerlerini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA