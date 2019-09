Kulu'da Gaziler Günü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, günün önem ve anlamını belirten konuşmaların ardından program, Kaymakamlık Halk Kütüphanesi çok amaçlı konferans salonunda devam etti.



15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda olası her türlü savaşı eksiksiz kılmıştır ve şehit ve gazilerimiz bu anlamda çoktur. Allah devletimizi milletimizi her zaman güçlü ve kuvvetli kılsın. Bunun en son örneği 3 yıl önce 15 Temmuz günü kalkışması. O geceki kahramanlıklar, milletimizin kahramanlıkları elbette küçümsenemez. 2. Çanakkale dünyaya gösterilmiştir. Bir Ömer Halis Demir çıkmış bir haini devirmiş, o gecenin bütün seyrini tamamıyla tersine çevirmiştir. Fethi Sekinlerimiz vardır, her ne kadar alanları farklı farklı olsa da bir savaş halindeyiz. Kahramanlarımız bitmez. Allah iyi idarecileri başımızdan eksik etmesin. Şu durumda gençlerden söz etmeden geçemeyeceğim. 15 Temmuzda 17-25 yaş arası 47 gencimiz şehit olmuştur. Şehit olanların beşte biri anlamına geliyor. Bir genç şöyle diyor, 'Abdulhamid'i deviriyorlar diye birileri Cumhurbaşkanımızı evine yönlendirmiş kendisi de köprü üstünde Allah'ım şehadetimi kabul et diye son defa objektiflere takılmıştır. Tankların önüne duran biri komutana der ki dur. Bir kale gibi karşısına durur elini beylik tabancasına atar, hain komutan albay der ki beylik tabancana mı güveniyorsun? Komutan bak der, benim ailemde 3 tane şehit var dördüncüsü ben olurum, hiç önemli değil ama ölmeden senide götürürüm. Muhteşem iman, sağlam bir duruş meselesidir. Bu tanklara biniyorlar geri tıpış tıpış gidiyorlar. Böyle vatan evlatları olduğu sürece bu milleti deviremeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı susturamayacaklar inşallah. Bu anlamda Allah bir daha bu durumları nasip etmesin. Her zaman bir olalım, diri olalım" dedi.



Program, şiirler, slayt gösterisi, 15 temmuz gazilerini anlatan film gösterimi ve oratoryo gösterisinin ardından sona erdi. Programa Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, Garnizon Komutan Vekili Ali Gümüş, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Erdoğan, protokol üyeleri, gazi yakınları ve davetliler katıldı. - KONYA