Kulu'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazada araç sürücüsü Ömer Faruk D. ile araçta bulunan Mehmet Can D. (24) ve Meryem D. (47) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağılbaşı Mahallesinden yola çıkan Ömer Faruk D. (22) idaresindeki 06 BOF 288 plakalı hafif ticari araç, Değirmenözü Mahallesi yakınlarında, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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