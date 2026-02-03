Kulu'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Kulu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kulu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü
03.02.2026 10:19
Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Konya Kara yolunun 97. kilometresi Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan İ.G. (44) idaresindeki 06 FNG 437 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada H.T. (30) yönetimindeki 63 ADR 558 plakalı Mercedes marka tır hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Fatma Sarıkaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Fatma Sarıkaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Trafik, Konya, Kulu, Son Dakika

