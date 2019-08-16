Kulu'da trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:39 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 18.30 sıralarında Kulu - Cihanbeyli
yolu Tuzyaka
Beşkardeş Kavşağında meydana geldi. Güven T'nin kullandığı 42 GC 104 plakalı hafif ticari araç kavşakta Mehmet Ö. idaresindeki 06 ADP 833 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına çıkan 06 ADP 833 plakalı araçta bulunan yolcular Aysun Ö. (45), Reyhan Ö. (4), Eda Buse Ö., Elif Ö., Aysel E. ve Muvaffak E. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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