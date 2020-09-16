Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepilgörevedevam edecek
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin devre arasına kadar görevine devam edeceğini açıkladı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin devre arasına kadar görevine devam edeceğini açıkladı.
(İHA)
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:58 - Kaynak: İHA
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