Kulüpler Birliği'nden Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:41 - Kaynak: İHA
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