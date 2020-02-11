Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

16 dakika önce

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'de yer alan takımların başkanları veya temsilcileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katıldı.

Öte yandan geçtiğimiz gün kaza geçiren ve dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan detaylar


Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Hasan Doğan, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
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