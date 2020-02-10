Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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