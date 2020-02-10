Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak

7 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.

Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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