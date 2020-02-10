Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak - Son Dakika Spor
Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yarın Riva'da yapılacak
7 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.
Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.
Son Dakika LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka! Haşhaşella da hedef ihracat Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene