Kulüplerin yayın zaferi! 193 milyon lira ödendi

Süper Lig kulüplerinin yayın ücretleri konusunda tek ses olup bir arada hareket etmeleri, haftalardır bekledikleri ödemelerin yapılmasını sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu ile hafta içi yaptığı toplantıda, "Bu sezondan kalan 385 milyon lirayı sezon tamamlanır tamamlanmaz ödeyeceğiz" diye taahhütte bulunup sözleşme imzalayan Digitürk, söz konusu paranın yarısı olan 193 milyon lirayı dün kulüplerin banka hesaplarına yatırdı. Digitürk, kalan 192 milyon lirayı da önümüzdeki hafta içinde ödeyecek.

BİRBİRİ ARDINA İNDİRİMLER YAPILDI

2016'da, yıllık ortalama 500 milyon dolar (yarısı sabit kurdan ABD doları, yarısı TL) ödemeyi taahhüt ederek TFF ile sözleşme imzalayan Digitürk, daha sonra ekonomik krizi gerekçe göstererek bu rakamda yüzde 13 indirim yaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu sezonki ücretten 135 milyon lira indirim yaptıran yayıncı kuruluş, gelecek iki sezonun ücretinde ciddi miktarda yeni indirim talep edince kulüplerden sert tepki görmüştü.

Kulüpler Birliği Vakfı, alternatif yayıncı kuruluş olarak Turkcell, D-Smart ve Türk Telekom ile görüşmelere başlamış ve TFF yönetimine, "Yeni bir indirim istemiyoruz. Eğer ısrar ederlerse sözleşmenin gereğini yapın" diyerek rest çekmişti. Kulüplerin kararlı duruşu sonrası Digitürk, bu sezondan kalan paranın yarısını ödedi ve diğer yarısı için de gün verdi.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Yayıncı kuruluşun tavrındaki değişiklik Süper Lig kulüpleri tarafından memnuniyetle karşılandı. TFF ile Digitürk yetkilileri önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek, 2016'da imzalanan sözleşmenin son 2 yılında ödenecek rakamı ve mukavelenin uzatılmasını görüşecek.