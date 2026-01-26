Kumar Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumar Bağımlılığına Dikkat!

Kumar Bağımlılığına Dikkat!
26.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, kumar bağımlılığı riskini artıran çevrim içi oyunlara karşı uyarıyor. Eğitim ve destek sağlıyor.

YEŞİLAY Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, her yaş grubundan bireylerin kumar oynayabildiğini ifade ederek "Çevrim içi oyunlarda kumar riski daha yüksek. Oyunlar sırasında sık sık kumar reklamlarıyla karşılaşılabiliyor. Bir kez oynamak masum gibi görülse de bu durum bağımlılığa dönüşebiliyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Kontrolsüz yapılan her davranış bağımlılığa yol açabilir" dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açıldığı 1 Eylül 2020'den bu yana Samsun'da kumar bağımlılığı ile ilgili 342 danışan başvurusu ve 2 bin 273 görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca 991 aile ile de görüşme sağlandı. Son zamanlarda medyada ve birçok alanda gündeme gelen kumar bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, kontrolsüz yapılan her davranışın bağımlılığa yol açabileceğini söyledi. Güneş, "Eğitimler sırasında vatandaşlarla birebir temas halindeyiz. Geri bildirimlere baktığımızda her yaş grubundan bireylerin kumar oynadığını görebiliyoruz. Üniversite öğrencilerinden sanal kumar oynadığını ifade edenler olduğu gibi, ailelerden de çocuklarının kumar oynadığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Çevrim içi oyunlarda kumar riski daha yüksek. Oyunlar sırasında sık sık kumar reklamlarıyla karşılaşılabiliyor. Bir kez oynamak masum gibi görülse de bu durum bağımlılığa dönüşebiliyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Kontrolsüz yapılan her davranış bağımlılığa yol açabilir. Bu nedenle bireylerin kendilerini korumaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ'

Sadece bağımlı bireylerle değil, aileleri de sürece dahil ettiklerini söyleyen Güneş, "Bu kapsamda 991 aile görüşmesi yapıldı. Bağımlı bireyin tedaviyi reddettiği durumlarda ailelerle görüşmeler yapılıyor, ailelere bağımlı bireyle nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda uzmanlarımız tarafından destek veriliyor ve süreç birlikte yürütülüyor. Teknoloji bağımlılığı da günümüzün önemli sorunlarından biri. Hemen her evde az ya da çok teknoloji bağımlılığı var. Bu durum kişiler arası ilişkileri zayıflatıyor, iletişimi ve sosyalleşmeyi azaltıyor. İnsanlar yüz yüze ilişkilerden uzaklaşıp sanal ortama yöneliyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEYİCİ HİZMETLERDE, TÜM VATANDAŞLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Bağımlılık ile mücadelenin her konusunda tüm Yeşilay olarak hizmet verdiklerini belirten Emre Güneş, şöyle konuştu:

"Kumar bağımlılığıyla ilgili iki yönlü bir çalışma yürütüyoruz. Yeşilay Samsun Şubesi olarak hem önleyici hizmetler hem de tedavi hizmetleri kapsamında faaliyet gösteriyoruz. Önleyici hizmetlerde, bağımlı bireylerden ziyade tüm vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Formatörlerimiz aracılığıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde kumar bağımlılığının tanımı, nedenleri, bireysel, ailevi ve toplumsal zararları ile korunma yolları ele alınıyor. İkinci başlığımız ise tedavi hizmetleri olarak değerlendiriyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz bulunuyor. Burada kumar bağımlılığı olan bireylere psikoterapi desteği sağlıyoruz. Danışmanlık merkezimizde ilaç tedavisi uygulanmıyor ancak ileri düzey bağımlılık durumlarında danışanlar ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yönlendiriliyor. Bu süreçte hem hastanede tedavi takip ediliyor hem de danışmanlık merkezimizde psikoterapi desteği sürdürülüyor. İlaç ve terapinin birlikte yürütüldüğü durumlarda daha başarılı sonuçlar elde ediliyor."

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, atölyelerinde danışanlar tarafından yapılan çeşitli el sanatları çalışmalarının olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?
Fenerbahçe arsaVev’den 18-0’lık tarihi galibiyet Fenerbahçe arsaVev'den 18-0'lık tarihi galibiyet
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
11:25
Transferde Ozan Kabak bombası Süper Lig’e dönüyor ama Galatasaray’a değil
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:32:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kumar Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.