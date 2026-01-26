Kumar Bağımlılığına Dikkat!

YEŞİLAY Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, her yaş grubundan bireylerin kumar oynayabildiğini ifade ederek "Çevrim içi oyunlarda kumar riski daha yüksek. Oyunlar sırasında sık sık kumar reklamlarıyla karşılaşılabiliyor. Bir kez oynamak masum gibi görülse de bu durum bağımlılığa dönüşebiliyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Kontrolsüz yapılan her davranış bağımlılığa yol açabilir" dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açıldığı 1 Eylül 2020'den bu yana Samsun'da kumar bağımlılığı ile ilgili 342 danışan başvurusu ve 2 bin 273 görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca 991 aile ile de görüşme sağlandı. Son zamanlarda medyada ve birçok alanda gündeme gelen kumar bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, kontrolsüz yapılan her davranışın bağımlılığa yol açabileceğini söyledi. Güneş, "Eğitimler sırasında vatandaşlarla birebir temas halindeyiz. Geri bildirimlere baktığımızda her yaş grubundan bireylerin kumar oynadığını görebiliyoruz. Üniversite öğrencilerinden sanal kumar oynadığını ifade edenler olduğu gibi, ailelerden de çocuklarının kumar oynadığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Çevrim içi oyunlarda kumar riski daha yüksek. Oyunlar sırasında sık sık kumar reklamlarıyla karşılaşılabiliyor. Bir kez oynamak masum gibi görülse de bu durum bağımlılığa dönüşebiliyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Kontrolsüz yapılan her davranış bağımlılığa yol açabilir. Bu nedenle bireylerin kendilerini korumaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ'

Sadece bağımlı bireylerle değil, aileleri de sürece dahil ettiklerini söyleyen Güneş, "Bu kapsamda 991 aile görüşmesi yapıldı. Bağımlı bireyin tedaviyi reddettiği durumlarda ailelerle görüşmeler yapılıyor, ailelere bağımlı bireyle nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda uzmanlarımız tarafından destek veriliyor ve süreç birlikte yürütülüyor. Teknoloji bağımlılığı da günümüzün önemli sorunlarından biri. Hemen her evde az ya da çok teknoloji bağımlılığı var. Bu durum kişiler arası ilişkileri zayıflatıyor, iletişimi ve sosyalleşmeyi azaltıyor. İnsanlar yüz yüze ilişkilerden uzaklaşıp sanal ortama yöneliyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEYİCİ HİZMETLERDE, TÜM VATANDAŞLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Bağımlılık ile mücadelenin her konusunda tüm Yeşilay olarak hizmet verdiklerini belirten Emre Güneş, şöyle konuştu:

"Kumar bağımlılığıyla ilgili iki yönlü bir çalışma yürütüyoruz. Yeşilay Samsun Şubesi olarak hem önleyici hizmetler hem de tedavi hizmetleri kapsamında faaliyet gösteriyoruz. Önleyici hizmetlerde, bağımlı bireylerden ziyade tüm vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Formatörlerimiz aracılığıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde kumar bağımlılığının tanımı, nedenleri, bireysel, ailevi ve toplumsal zararları ile korunma yolları ele alınıyor. İkinci başlığımız ise tedavi hizmetleri olarak değerlendiriyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz bulunuyor. Burada kumar bağımlılığı olan bireylere psikoterapi desteği sağlıyoruz. Danışmanlık merkezimizde ilaç tedavisi uygulanmıyor ancak ileri düzey bağımlılık durumlarında danışanlar ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yönlendiriliyor. Bu süreçte hem hastanede tedavi takip ediliyor hem de danışmanlık merkezimizde psikoterapi desteği sürdürülüyor. İlaç ve terapinin birlikte yürütüldüğü durumlarda daha başarılı sonuçlar elde ediliyor."

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş, atölyelerinde danışanlar tarafından yapılan çeşitli el sanatları çalışmalarının olduğunu söyledi.