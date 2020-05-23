Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye para cezası - Son Dakika

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye para cezası

Mersin'in Mut ilçesinde bahçe içerisindeki evde kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 56 bin 875 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Mut ilçesinde bahçe içerisindeki evde kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 56 bin 875 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yapıntı Mahallesi'ndeki zeytinlik bahçesindeki eve operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamaktan 1225'er, sosyal mesafe kuralını ihlalden de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Toplamda 56 bin 875 liralık ceza uygulayan ekipler, kumara yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.S.İ'yi de gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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