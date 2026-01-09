Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi - Son Dakika
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
09.01.2026 07:46  Güncelleme: 07:57
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Kumar borçları nedeniyle yaşamına son veren Şafak Çelik, veda videosunda kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım istemişti. Sedat Peker bu çağrının ardından ailenin banka borçlarının kapattığı, emekli maaşlarındaki hacizlerin kaldırttığı ve aile adına yeni bir konut satın aldığı öğrenildi.

Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son vermişti.

KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizlikten çıkamadığını dile getirmişti.

ANNE VE BABASI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Aynı videoda Çelik, her şeylerini kaybeden kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulunmuştu.

SEDAT PEKER EL ATTI

Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi. Peker'in, ailenin borçlarını ödediği, maaş hacizlerini kaldırttığı ve aile adına ev aldığı öğrenildi.Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.

Son Dakika Yaşam Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Günahım kadar sevmiyorum bu adamı fakat memlekete uzundan daha faydalı 86 55 Yanıtla
    Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Senin günahına sçim 41 20
    Alper Elma Alper Elma:
    bizde senide günahınıda sevmedik 16 16
    Sondakika Çapsız Habercilik Sondakika Çapsız Habercilik:
    uzunun yararı Anca kendine cunku 11 5
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    Helal be sana 70 5 Yanıtla
  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    Bu adamın dikkatini çekmek için video çekip intihar etmek mi gerekiyor acaba 6 20 Yanıtla
    Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    yaptığı yarrımları bilmeden böyle aptalca ahmakça yorum yapman gayet normal 25 1
  • As81855655 As81855655:
    çok yazık.kumar melanetı birçok ailenin kabusu.kumardan zengin olanı gören bilen varmı,eller aklın önüne geçtiğinde, malesef bu sonuçlar çıkıyor. 3 0 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    ne güzel ye ye ye kumara bat sonra yalvar ne saçma sen ahirette dua et bence 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi - Son Dakika
