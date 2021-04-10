'Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde' sergisi açılıyor - Son Dakika

Başkentin Çankaya ilçesinde 23 Nisan dolu dolu kutlanacak. Oyuncak Müzesi ve Birkültür Kolektif tarafından hazırlanan 'Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde' sergisi, 20 Nisan'da Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.

Çankaya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolu dolu kutlanacak. Nisan ayı boyunca çocuk filmleri festivalinden tiyatro şenliğine, atölyelerden sergilere kadar pek çok etkinliğe imza atmaya hazırlanan Çankaya Belediyesi, interaktif bir sergiyle oyuncakları Çankayalı miniklerle buluşturuyor. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi ve Birkültür Kolektif tarafından hazırlanan 'Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde' sergisi 20 Nisan'da Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.

Oyuncak Müzesinin 31. yılı

Türkiye'nin ilklerinden biri olan Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nin 31. kuruluş yıldönümünü de kutlayacak sergi, klasik sergi anlayışından farklı olarak tüm hazırlık ve kurulum aşamasını da sanatseverlerle buluşturacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde etap etap 20 Nisan'a kadar kurulacak serginin tüm aşamaları online olarak www.oyuncak.museum adresinden takip edebilecek. Tüm Türkiye'den oyuncak tutkunları, aynı adreste yayınlanacak söyleşi ve atölyeleri de izleyebilecek. Sergiyi 22 Nisan'dan itibaren yerinde gezmek isteyenler de randevu alabilecek.

Kumbaralar da sergilenecek

5 bine yakın oyuncaktan oluşan zengin bir koleksiyondan seçilen parçaların yer alacağı sergi, aynı zamanda Kumbara Müzesi'ne de ev sahipliği yapacak. Yakın zamanda faaliyete geçecek Müze Kumbaram'da yer alacak tematik kumbaraların en güzide örnekleri sergide yerini alacak. 7'den 77'ye herkesi oyuncaklarla buluşturacak sergi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 21 Mayıs'a kadar açık kalacak. - ANKARA