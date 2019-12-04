Son Dakika Haberleri: Kumkale Şehitliği yenileniyor
Son Dakika Güncel Kumkale Şehitliği yenileniyor - Son Dakika

Kumkale Şehitliği yenileniyor

6 saat önce

Çanakkale'deki Kumkale Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kumkale Şehitliği yenileniyor, System.String[]

Çanakkale'deki Kumkale Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Köy delege seçimleri için Kumkale'ye giden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri, yenileme ve düzenleme çalışmaları devam eden Kumkale Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikteki çalışmaları yerinde inceleyen Ölçek yaptığı açıklamada, "Şehitliklerimizi ihya çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Kumkale Şehitliği'mizde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında da şehitliğimiz ziyarete açılacak" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Kumkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak
Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumkale Şehitliği yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]