Kumlu'da 12 derslikli ortaokul yapımı için protokol imzalandı - Son Dakika

Kumlu'da 12 derslikli ortaokul yapımı için protokol imzalandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde İnsani Mükemmellik Derneği ve Vatan Derneği tarafından yaptırılacak 12 derslikli ortaokulun protokolü imzalandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde İnsani Mükemmellik Derneği ve Vatan Derneği tarafından yaptırılacak 12 derslikli ortaokulun protokolü imzalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Rahmi Doğan başkanlığında Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Kumlu Kaymakamı Erinç Demir, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Çerko, Vatan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammad Rami Alaswad ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, Hatay'da yaşayan Suriyelilerle Suriye'nin Afrin ve İdlib bölgelerinde bulunan Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Suriye'de başlayan iç savaşın ilk günlerinden bu yana Suriyelilere tüm imkanlarıyla destek verdiklerini kaydeden Doğan, "Sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu bu tür çalışmalar da yükümüzü hafifletmekte. Dolayısıyla yapmış olduğunuz faaliyetler bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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