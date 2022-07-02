Hasan Çüm, "Kazanacağımı biliyordum. 5'inci kez kazandım" dedi. Etkinliklere yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Hasan Çüm kazandığı yarışmayla 4 bin Lİra ödülün sahibi oldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasını üçüncü denemesinde kazanan Hasan Çüm, 5 yıldır üst üste elde ettiği birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KUMLUCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

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