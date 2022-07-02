KUMLUCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KUMLUCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

02.07.2022 14:39

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasını üçüncü denemesinde kazanan Hasan Çüm, 5 yıldır üst üste elde ettiği birincilik ödülünün sahibi oldu.

Mavikent mahallesi Karaöz Koyu'nda düzenlenen etkinlikler Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun denize çelenk bırakmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında, yüzme, su altında kalma, sürat teknesi ve yağlı direkten bayrak alma yarışması ile halk oyunları gösterisi yapıldı. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasına 25 kişi katıldı. Yarışmada 5 yıldır birinciliği kazanan Hasan Çüm, üçüncü denmesinde bayrağı direkten alıp, yarışmayı tamamladı.

Hasan Çüm, "Kazanacağımı biliyordum. 5'inci kez kazandım" dedi. Etkinliklere yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Hasan Çüm kazandığı yarışmayla 4 bin Lİra ödülün sahibi oldu.

YORUMLAR
500
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bodrum'da kutlandı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bodrum'da kutlandı Yağlı direkten bayrak alma yarışması düzenlendi: 25 kişi, 4 bin lira için ter döktü Yağlı direkten bayrak alma yarışması düzenlendi: 25 kişi, 4 bin lira için ter döktü
Kaynak: DHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Mustafa Köleoğlu, Denizcilik, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUMLUCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: KUMLUCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement