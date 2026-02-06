Kumluca\'da Hortum Seraları Vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve hortum, ilçe genelinde seralarda büyük zarara yol açtı.

Gece saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak kısa sürede etkisini artırırken oluşan hortum; Kum, Karşıyaka, Mavikent ve Beykonak mahallelerinde bulunan çok sayıda seranın plastik örtüsünü parçaladı. Bazı seraların demir konstrüksiyonları çökerken, seralarda bulunan ürünler ise zarar gördü. Yağışla birlikte seralara dolan sel suları üreticilere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar ilk etapta kendi imkanlarıyla seralardaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Üreticiler, hasar gören plastik örtüleri onarmak için seferber olurken, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Serada üretim yapan vatandaşlar, gece saatlerinde fırtınanın seslerine uyandıklarını belirterek, zarar gören seralarını onarmaya çalıştıklarını ifade etti. - ANTALYA