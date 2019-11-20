Son Dakika Haberleri: Kumluca'da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı
Son Dakika Güncel Kumluca'da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı - Son Dakika

Kumluca'da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri derslerde almış oldukları teorik bilgileri, okula ait üretim alanlarında uygulama yaparak kışlık sebze ekimi yaptı.

Kumluca'da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri derslerde almış oldukları teorik bilgileri, okula ait üretim alanlarında uygulama yaparak kışlık sebze ekimi yaptı.


Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık ile Bahçe Tarımı Programı öğrencileri, Öğretim Görevlileri Dr. Nimet Aydoğan, Mustafa Can, Hüseyin Kalkan, Esmanur Demirel ve Onur Vural gözetiminde meslek yüksek okulunun üretim alanında açıkta ve örtüaltında kışlık sebze üretimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.


Yapılan sebze ekimi ile ilgili konuşan Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, "Yoğun bir şekilde tarım yapılan ilçemizde öğrencilerimize sağlıklı ve doğru tarımsal üretimin nasıl yapılacağını hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatma ve öğretme gayreti içerisindeyiz. Tarımsal üretimi seven, tarıma sevdalı öğrencilerin üniversite tercihi bakımından Kumluca MYO'nu seçiyor olması da okul olarak tarımın geleceğine umutla bakmamıza vesile olmaktadır." dedi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Aydoğan, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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