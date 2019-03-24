Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Orman Yangını (1)

Kumluca'da Orman Yangını (1)

21 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık bölgede çıkan yangına ekipler müdahaleye başladı. Bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayıldı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:49 Kaynak: DHA

Yazır, Antalya, Kumluca, Güncel
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