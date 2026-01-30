Kumluca\'da Tarım Üreticilerine Yardım Talebi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Bölgedeki üreticilerin 3'te 2'sinin sigortalı olmadığı için zararlarını tazmin edemediğini söyleyen Bayraktar, "Don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapılmışsa yine bu bölgede zarar gören üreticilerimize aynı yardımın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kumluca'da sel ve hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İnceleme öncesinde Kumluca Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, ardından Mavikent bölgesine geçti. Şemsi Bayraktar'a Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Antalya'ya bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ziraat odalarının başkanları eşlik etti. Bölgede Kaymakam Bahadır Güneş ve DSİ Finike Şube Müdürü Mehmet Şen ile sel ve hortum afetine ilişkin görüşen Bayraktar, üreticileri ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Şemsi Bayraktar, "İklim değişikliği ve mevsim kaymaları tarım sektörüne üretim noktasında fevkalade zarar veriyor. Kumluca, Kemer, Aksu, Serik ve Kepez'de 50 mahallede 1437 üreticimiz ve 5 bin 34 dekar meyve, sebze ve buğday alanımız zarar gördü. Hortum ve fırtına nedeniyle Kumluca, Aksu, Demre'de 17 mahallede 162 üreticimiz 787 dekar tarım alanı zarar gördü. Fırtına nedeniyle Finike ve Kepez'de 47 üreticimiz 3 mahallede 115 dekar tarım alanımız zarar gördü. Dolu afeti nedeniyle Döşemealtı, Gazipaşa ve Aksu ilçelerinde 5 mahallede 151 üreticimiz 985 dekar tarım alanı meyve ve sebze ürünlerimiz, sera yapılarımız zarar gördü" dedi.

Bölgedeki üreticilerin 3'te 2'sinin sigortalı olmadığı için zararlarını tazmin edebilecek durumda olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticilerimize Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi bu bölgede de kapalı olan kredi kapılarının açılması gerekiyor. Don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapılmışsa yine bu bölgede zarar gören üreticilerimize aynı yardımın yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, hortumdan zarar gören Mavikent Mahallesi'nin ardından selden zarar gören Karşıyaka ve Kum mahallelerinde de incelemelerde bulunup, ilçeden ayrıldı.