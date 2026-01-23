Kumluca'da Yağışlar Ürünleri Vurdu

ÇOK SAYIDA SERADA ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün etkili olan yağışların ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde inceleme başlattı. Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de yağıştan etkilenen seralarda üreticilerle görüştü. Çok sayıda sera ve bahçelerdeki ürünlerin zarar gördüğü ilçede, patlıcan, domates, biber, salatalık yağışlardan olumsuz etkilendi.

Evi su basan, üretim alanları zarar gören Fatma Devecioğlu, "Çok zor durumdayız. Ekili alanlarımız zarar gördü. Başka bir yerden gelirim yok. Yetkililerden yardım istiyoruz. Ben astım hastasıyım. Evim çamur doldu. Nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Serada ekili ürünü zarar gören üreticilerden Hüseyin Uysal, gözyaşı dökerek, "600 bin lira borçla sezona girdim. Ben bittim artık. Ekili sebzelerim zarar gördü" diye konuştu. İlçede belediye ekipleri derelerde sürüklenip biriken ağaç dalları ve atıkları temizleme çalışması yaptı. Su birikintisinden evine ulaşamayanlar iş makinesiyle taşınıp özel eşyalarını aldı. Su basan çoğu evde eşyalar zarar gördü.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, 1500 dönüm alanın yağıştan olumsuz etkilendiğini belirtti. Güneş, "45 vatandaş uygulama otelinde misafir ediliyor. 17 ev selden etkilendi. Gübre, yem ve inşaat malzemelerinden oluşan 6 depo zarar gördü. Evleri selden etkilenen vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından barınma ve gıda temini için 20 bin destek verildi" diye konuştu.