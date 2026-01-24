Kumluca'daki Su Taşkınları Ziyareti - Son Dakika
Kumluca'daki Su Taşkınları Ziyareti

Kumluca\'daki Su Taşkınları Ziyareti
24.01.2026 18:16
AK Parti heyeti, Kumluca'daki su taşkınlarını inceledi, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AK Parti heyeti ve yerel yöneticiler, Kumluca'da sağanağın neden olduğu su taşkınlarından etkilenen alanları ziyaret etti.

Antalya'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Kumluca'da bazı ev ve seralarda hasar oluştu.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçeyi ziyaret eden AK Parti heyeti, su baskınlarından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bölgedeki derelerde taşkın koruma çalışmaları yapıldığını belirten Uslu, iklim değişikliğiyle bu tür olumsuzlukların yaşandığını, ancak devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için çalıştığını ifade etti.

Uslu, "Hem vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunduk hem de afetin engellenebilmesi yapılacakları tespit için yerinde inceleme yaptık. Tarsim ve tarım müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Kaymakamlık aracılığıyla evlerine su giren çiftçilerimiz kamu tesislerimizde misafir ediliyor." dedi.

AK Parti hükümeti tarafından Kumluca'da son bir yılda 4 milyar lirayı aşan taşkın koruma çalışmaları yapıldığını hatırlatan Uslu, ancak işgaller, dere yataklarında olmaması gereken sera ve evlerin terkinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı noktalarda devam ettirilemeyen işler olduğunu söyledi.

Uslu, sürecin hızlandırılması konusunda kurumların çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

İncelemelerde, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Kumluca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

