Kumluca'daki Zarar Gören Üreticilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kumluca'daki Zarar Gören Üreticilere Destek Çağrısı

Kumluca\'daki Zarar Gören Üreticilere Destek Çağrısı
30.01.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şemsi Bayraktar, sel ve hortumdan etkilenen tarım alanlarında nakdi yardım talep etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, don afetinde yapılan nakdi yardımların aynı şekilde bu afetler için de verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Bayraktar, sabah saatlerinde Kumluca'ya gelişinde ilk olarak Kumluca Ziraat Odası'nı ziyaret etti, ardından hortumdan zarar gören Mavikent Mahallesi'ne geçti. Bayraktar, bölgede ayrıca Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve DSİ Finike Şube Müdürü Mehmet Şen'den yaşanan sel ve hortumla ilgili bilgi alındı.

"İklim değişikliği tarıma büyük zarar veriyor"

Mavikent Mahallesi'nde hortumdan zarar gören üreticileri ziyaret eden Genel Başkan Şemsi Bayraktar, iklim değişikliği ve mevsim kaymalarının tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtığını belirterek, Kumluca, Kemer, Aksu, Serik ve Kepez ilçelerinde 50 mahallede bin 437 üreticinin ve 5 bin 34 dekar meyve, sebze ve buğday alanının zarar gördüğünü söyledi.

"Yüzlerce üretici, binlerce dekar alan zarar gördü"

Bayraktar, hortum ve fırtına nedeniyle Kumluca, Aksu ve Demre'de 17 mahallede 162 üreticinin 787 dekar tarım alanının zarar gördüğünü, Finike ve Kepez ilçelerinde ise fırtına nedeniyle 47 üreticinin 115 dekar alanının etkilendiğini ifade etti. Bayraktar, dolu sonucu Döşemealtı, Gazipaşa ve Aksu ilçelerinde 5 mahallede 151 üreticinin 985 dekar tarım alanında meyve, sebze ürünleri ve sera yapılarının zarar gördüğünü kaydetti.

"Üreticilerin üçte ikisi sigortasız"

KOBİKS'e kayıtlı yaklaşık 283 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu dile getiren Bayraktar, bu alanların yalnızca yüzde 34'ünün sigortalı olduğunu belirterek, üreticilerin üçte ikisinin zararlarını tazmin edecek durumda olmadığını vurguladı.

"Don yardımı sel ve hortum için de yapılmalı"

Üreticilerin kredi imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapıldıysa, bu bölgede sel ve hortumdan zarar gören üreticilerimize de aynı desteğin verilmesini istiyoruz" dedi.

Genel Başkan Şemsi Bayraktar, Mavikent Mahallesi'nin ardından selden zarar gören Karşıyaka ve Kum mahallelerinde de incelemelerde bulunarak Kumluca'dan ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ekonomi, Kumluca, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kumluca'daki Zarar Gören Üreticilere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:12:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kumluca'daki Zarar Gören Üreticilere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.