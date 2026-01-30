Kumluca\'daki Zarar Gören Üreticilere Destek Çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, don afetinde yapılan nakdi yardımların aynı şekilde bu afetler için de verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel ve hortumdan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Bayraktar, sabah saatlerinde Kumluca'ya gelişinde ilk olarak Kumluca Ziraat Odası'nı ziyaret etti, ardından hortumdan zarar gören Mavikent Mahallesi'ne geçti. Bayraktar, bölgede ayrıca Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve DSİ Finike Şube Müdürü Mehmet Şen'den yaşanan sel ve hortumla ilgili bilgi alındı.

"İklim değişikliği tarıma büyük zarar veriyor"

Mavikent Mahallesi'nde hortumdan zarar gören üreticileri ziyaret eden Genel Başkan Şemsi Bayraktar, iklim değişikliği ve mevsim kaymalarının tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtığını belirterek, Kumluca, Kemer, Aksu, Serik ve Kepez ilçelerinde 50 mahallede bin 437 üreticinin ve 5 bin 34 dekar meyve, sebze ve buğday alanının zarar gördüğünü söyledi.

"Yüzlerce üretici, binlerce dekar alan zarar gördü"

Bayraktar, hortum ve fırtına nedeniyle Kumluca, Aksu ve Demre'de 17 mahallede 162 üreticinin 787 dekar tarım alanının zarar gördüğünü, Finike ve Kepez ilçelerinde ise fırtına nedeniyle 47 üreticinin 115 dekar alanının etkilendiğini ifade etti. Bayraktar, dolu sonucu Döşemealtı, Gazipaşa ve Aksu ilçelerinde 5 mahallede 151 üreticinin 985 dekar tarım alanında meyve, sebze ürünleri ve sera yapılarının zarar gördüğünü kaydetti.

"Üreticilerin üçte ikisi sigortasız"

KOBİKS'e kayıtlı yaklaşık 283 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu dile getiren Bayraktar, bu alanların yalnızca yüzde 34'ünün sigortalı olduğunu belirterek, üreticilerin üçte ikisinin zararlarını tazmin edecek durumda olmadığını vurguladı.

"Don yardımı sel ve hortum için de yapılmalı"

Üreticilerin kredi imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Don felaketinden zarar gören üreticilerimize nasıl nakdi yardım yapıldıysa, bu bölgede sel ve hortumdan zarar gören üreticilerimize de aynı desteğin verilmesini istiyoruz" dedi.

Genel Başkan Şemsi Bayraktar, Mavikent Mahallesi'nin ardından selden zarar gören Karşıyaka ve Kum mahallelerinde de incelemelerde bulunarak Kumluca'dan ayrıldı. - ANTALYA