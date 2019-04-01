Son Dakika Haberleri: Kumluca'ya Judo ve Spor Eğitim Uzmanı Atandı

Kumluca'ya Judo ve Spor Eğitim Uzmanı Atandı

25 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesine ilk kez Judo Antrenörü, Spor Eğitim Uzmanı ve Voleybol Antrenörü atandı.

Kumluca'ya Judo ve Spor Eğitim Uzmanı Atandı, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesine ilk kez Judo Antrenörü, Spor Eğitim Uzmanı ve Voleybol Antrenörü atandı.

Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne yeni atanan Judo Antrenörü Ferdi Büyükuçuşlar ve Spor Eğitim Uzmanı ve Voleybol Antrenörü Esra Uçar Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yeni görevlerine başladı. İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca'ya ilk defa judo antrenörü ve sportif eğitim uzmanı atandığını söyledi.

Kumluca'nın il olma yolunda sportif çeşitliğin artması, gençlerin değişik dallarda spor yapmaları ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için sporun bir amaç olacağını vurgulayan Koca, "Yeni personellerimizin Kumluca'ya ve Türk Sporuna hizmet etmekten onur ve gurur duyacaklarını, gençlere spor faaliyetlerinde destek olacaklarına eminim" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:53 Kaynak: İHA

Antalya, voleybol, Kumluca, Spor
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