Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
4 Şubat:
13.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
16.30 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
5 Şubat:
18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
18.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)
Son Dakika › Spor › Kupa Voley Çeyrek Final Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?