Son Dakika Haberleri: Kupa Volley'de Şampiyon Eczacıbaşı Vitra

Kupa Volley'de Şampiyon Eczacıbaşı Vitra

1 saat önce

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu.

Kupa Volley'de Şampiyon Eczacıbaşı Vitra, System.String[]
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu. Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley'de şampiyonluğa Eczacıbaşı VitrA ulaştı. İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksinde oynanan final maçında geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu. Zorlu final öncesinde salon tıklım tıklım dolarken, kupayı müzesine götüren turuncu-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Yavuz Akdemir xx Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Büşra xx, Boskovic xxx, Meliha xx, Gibbemeyer xx, Ezgi xx (Simge xx, Merve xx, Kim xxx, Güldeniz xx) Fenerbahçe: Fatma xx, Eda xx, Antonijevic xxx, Bricio xx, Dicle xxx, Vargas xx (Melis xx, Damla xx, Rabadzhieva xx, Polen xx, Sıla xx, Bahar xx) Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20 Süre: 128 dakika (31, 27, 32, 30)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Sigorta, Fenerbahçe, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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