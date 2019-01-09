Son Dakika Haberleri: Kupada Avantaj Tottenham'da

Kupada Avantaj Tottenham'da

48 dakika önce

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.

Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Harry Kane, İngiltere, Chelsea, Tottenham, Spor
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