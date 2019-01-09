Kupada Avantaj Tottenham'da
48 dakika önce
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
İngiltere
Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham
, Chelsea
'yi 1-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada Harry Kane
'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.
Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:14 Kaynak: AA
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