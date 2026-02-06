Küpeli, EOSB Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Ekonomi

Küpeli, EOSB Başkanlığına Yeniden Seçildi

06.02.2026 17:20
Nadir Küpeli, EOSB Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi, 2030 hedeflerini açıkladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Nadir Küpeli, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

EOSB'den yapılan açıklamaya göre, Yaşam Park Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Küpeli, geride kalan 8 yıllık süreci değerlendirerek 2026-2030 dönemine ilişkin hedeflerini paylaştı.

EOSB'nin üretim kapasitesini artıran, ihracat potansiyelini güçlendiren ve istihdama katkı sağlayan projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küpeli, yeni dönemde daha büyük hedeflere odaklanacaklarını söyledi.

Yeni dönemde yüksek teknoloji yatırımlarının artırılacağını ifade eden Küpeli, yeni sanayi alanlarının bölgeye kazandırılması, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme projelerinin hızlandırılmasının öncelikler arasında yer aldığını kaydetti.

EOSB'nin mevcut sınırlarının ötesine geçtiğini vurgulayan Küpeli, 2030 hedeflerinin 50 milyon metrekarelik sanayi alanını geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etti.

Küpeli, 2030 yılı itibarıyla firma sayısının bini aşmasını, çalışan sayısının 60 bine ulaşmasını ve ihracatın 3,5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yeniden göreve seçilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Küpeli, sanayicilerin güvenine layık olmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

Genel kurulda yapılan oylamanın ardından EOSB'nin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

