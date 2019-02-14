Son Dakika Haberleri: Kur 5.25'in üzerinde, yoğun gündem izleniyor

Kur 5.25'in üzerinde, yoğun gündem izleniyor

20 dakika önce

Kur genel olarak 5.25 civarında dalgalı bir seyir izlerken bugün sanayi üretimi verisi ve Pekin'de başlayan ticaret görüşmeleri izleniyor.

Kur 5.25'in üzerinde, yoğun gündem izleniyor, System.String[]
Kur genel olarak 5.25 civarında dalgalı bir seyir izlerken bugün sanayi üretimi verisi ve Pekin'de başlayan ticaret görüşmeleri izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:20 

Ekonomi
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