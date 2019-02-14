Kur 5.25'in üzerinde, yoğun gündem izleniyor
20 dakika önce
Kur genel olarak 5.25 civarında dalgalı bir seyir izlerken bugün sanayi üretimi verisi ve Pekin'de başlayan ticaret görüşmeleri izleniyor.
Kur genel olarak 5.25 civarında dalgalı bir seyir izlerken bugün sanayi üretimi verisi ve Pekin
'de başlayan ticaret görüşmeleri izleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:20
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