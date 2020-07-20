Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar sosyal medya üzerinden seçildi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesince düzenlenen Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Müftülüğünden üç kişilik jüri heyeti tarafından değerlendirilerek seçilen 8 kişiden ilk üçe girenler sosyal medya üzerinden belirlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kur'an-ı Kerim'in hayatta rehber edinilmesi gerektiğini aktardı.

Belediye olarak çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayı içerisinde düzenlemiş olduğumuz Kur'an-ı güzel okuma yarışmasında Hasan Hüseyin kardeşimiz birinci, Eyüpcan Korkut ikinci, Yunus Emre Erdoğan kardeşimizde üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları kutluyorum. Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber edinmemiz gereken ilahi bir kitap. Dolayısıyla hem manasını anlamak, hem de onu dinlemek insan hayatına huzur veriyor. Bu yarışmada ayrı bir heyecana vesile oldu. Bu yarışmaya katılan ve dereceye giren kardeşlerimi bir kez daha kutluyorum."

Birinci Hasan Hüseyin Eker, yarışmaya katılmaktan dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirterek, çok mutlu olduğunu kaydetti.

İkinci Eyüpcan Kokut, "Çok güzel ve önemli bir yarışma. Bu yarışmada ailemizi ve hocalarımızı onurlandırdık. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Üçüncü Yunus Emre Erdoğan da yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenleyenlere teşekkür etti.