Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi

Son yılların en kurak yılının yaşandığı Aydın'da barajlar sayesinde sulama sezonu sorun ve sıkıntısız olarak sona erdi. Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden Aydın Ovasına, Adnan Menderes Barajından sağlanan su sayesinde, bölgenin ekonomiye olan katkısının da büyük ölçüde arttığı belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Çine Adnan Menderes Barajı'nın silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve bu sınıfta Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip olan Baraj'ın yapılması ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gündeme geldiğini hatırlatarak141 yıl sonra gerçekleşen bu yatırımla Aydın ovasının kaderinin değiştiğini söyledi.

Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve Menderes'in de hayali olan barajın tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Genel Müdürü Kaya Yıldız "Aydın'ın Çine ilçesine bağlı bir baraj yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 Hükümet geçtikten sonra ancak 2010 yılında karşılık bulabildi. 10 yıl önce hizmete açılan alınan Çine Adnan Menderes Barajı, 215 bin 840 dekar alanı sulamakta ve 91 bin dekar araziyi taşkınlardan korumaktadır. Şimdiye kadar 1 milyar 995 milyon Liralık taşkın zararının da önüne geçmiştir. Aynı zamanda elektrik üretimiyle de ekonomiye katkı sağlamaktadır" diyerek barajın tamamlanması ile hem susuzluğun hem de kışın Menderes Ovası'nda binlerce dönüm alanın sular altında kalmasının önüne geçildiğini kaydetti.

"Beyaz altın pamuk ile gelen bereket"

Aydın'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra Büyük Menderes Havzanın bereketli topraklıyla da tarımsal üretime her geçen yıl daha fazla katkı sağladığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "1 milyon 400 bin dekar zirai arazinin yer aldığı bu topraklar Kemer, Adıgüzel ve Çine Adnan Menderes Barajı ile sulamada sıfır sorun ile üretim miktarı ve çeşitliliğinde çiftçilerimizin yüzünü güldürmektedir. Söke Ovası son yıllarda yapılan Sulama ve Baraj yatırımları ile Pamuk üretiminde 2. Sıraya kadar yükselmiştir. Pamuk Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de besicilik sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelmektedir. Suya en fazla çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyan pamuk, ilk sulamanın ardından bitki ve toprağın durumuna bağlı olarak belirli aralıklarla sulama yapılması gerekmektedir. Özellikle Temmuz ve Ağustos döneminde artan sıcaklıklarla birlikte bu aralık 8 ila 10 gündür. Ülkemizin mevsimsel olarak en az yağış aldığı bu aylar pamuk için hayati öneme sahiptir. Devlet Su İşleri olarak yaptığımız yatırımlar ile Çiftçilerimizin sulama taleplerinin tamamı karşılanmaktadır" dedi.

"Çiftçilerimizin alın terine sahip çıkıyoruz"

Büyük Menderes Havzasında yer alan tarım arazilerinin su ihtiyacını temin ederek, çiftçilerin yıl içerisinde birden fazla ürün hasadı yapabilmesi için olanak sağlandığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Yıldız, "En önemli tarım ürünlerinin başında gelen pamuk, ekonomik değerinin yüksek olması dolayısıyla özellikle Söke ilçesinde yaygın olarak üretilmektedir. Dolayısıyla bu bölge için daha fazla su ihtiyacı doğmaktadır. DSİ olarak Çiftçilerimizin alın teri olan hasadını sorunsuz yapabilmesine adına, yatırımlarımızı her geçen yıl arttırarak su ihtiyacını temin ediliyor" dedi. - AYDIN