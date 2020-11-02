Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi - Son Dakika

Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi

02.11.2020 10:07
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi, System.String[]

Son yılların en kurak yılının yaşandığı Aydın'da barajlar sayesinde sulama sezonu sorun ve sıkıntısız olarak sona erdi.

Son yılların en kurak yılının yaşandığı Aydın'da barajlar sayesinde sulama sezonu sorun ve sıkıntısız olarak sona erdi. Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden Aydın Ovasına, Adnan Menderes Barajından sağlanan su sayesinde, bölgenin ekonomiye olan katkısının da büyük ölçüde arttığı belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Çine Adnan Menderes Barajı'nın silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve bu sınıfta Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip olan Baraj'ın yapılması ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gündeme geldiğini hatırlatarak141 yıl sonra gerçekleşen bu yatırımla Aydın ovasının kaderinin değiştiğini söyledi.

Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve Menderes'in de hayali olan barajın tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Genel Müdürü Kaya Yıldız "Aydın'ın Çine ilçesine bağlı bir baraj yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 Hükümet geçtikten sonra ancak 2010 yılında karşılık bulabildi. 10 yıl önce hizmete açılan alınan Çine Adnan Menderes Barajı, 215 bin 840 dekar alanı sulamakta ve 91 bin dekar araziyi taşkınlardan korumaktadır. Şimdiye kadar 1 milyar 995 milyon Liralık taşkın zararının da önüne geçmiştir. Aynı zamanda elektrik üretimiyle de ekonomiye katkı sağlamaktadır" diyerek barajın tamamlanması ile hem susuzluğun hem de kışın Menderes Ovası'nda binlerce dönüm alanın sular altında kalmasının önüne geçildiğini kaydetti.

"Beyaz altın pamuk ile gelen bereket"

Aydın'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra Büyük Menderes Havzanın bereketli topraklıyla da tarımsal üretime her geçen yıl daha fazla katkı sağladığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "1 milyon 400 bin dekar zirai arazinin yer aldığı bu topraklar Kemer, Adıgüzel ve Çine Adnan Menderes Barajı ile sulamada sıfır sorun ile üretim miktarı ve çeşitliliğinde çiftçilerimizin yüzünü güldürmektedir. Söke Ovası son yıllarda yapılan Sulama ve Baraj yatırımları ile Pamuk üretiminde 2. Sıraya kadar yükselmiştir. Pamuk Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de besicilik sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelmektedir. Suya en fazla çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyan pamuk, ilk sulamanın ardından bitki ve toprağın durumuna bağlı olarak belirli aralıklarla sulama yapılması gerekmektedir. Özellikle Temmuz ve Ağustos döneminde artan sıcaklıklarla birlikte bu aralık 8 ila 10 gündür. Ülkemizin mevsimsel olarak en az yağış aldığı bu aylar pamuk için hayati öneme sahiptir. Devlet Su İşleri olarak yaptığımız yatırımlar ile Çiftçilerimizin sulama taleplerinin tamamı karşılanmaktadır" dedi.

"Çiftçilerimizin alın terine sahip çıkıyoruz"

Büyük Menderes Havzasında yer alan tarım arazilerinin su ihtiyacını temin ederek, çiftçilerin yıl içerisinde birden fazla ürün hasadı yapabilmesi için olanak sağlandığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Yıldız, "En önemli tarım ürünlerinin başında gelen pamuk, ekonomik değerinin yüksek olması dolayısıyla özellikle Söke ilçesinde yaygın olarak üretilmektedir. Dolayısıyla bu bölge için daha fazla su ihtiyacı doğmaktadır. DSİ olarak Çiftçilerimizin alın teri olan hasadını sorunsuz yapabilmesine adına, yatırımlarımızı her geçen yıl arttırarak su ihtiyacını temin ediliyor" dedi. - AYDIN

Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi
Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi

Menderes, Aydın, Tarım, Çine, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
10:39
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik         
10:28
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü         
10:00
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
İrem Derici'den İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum         
08:38
Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı         
08:07
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor         
07:42
Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
00:45
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 10:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuraklığa rağmen, Aydın'da sulama sezonu sorunsuz sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei