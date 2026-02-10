Kuraklık Kayısının Geleceğini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Kuraklık Kayısının Geleceğini Tehdit Ediyor

Kuraklık Kayısının Geleceğini Tehdit Ediyor
10.02.2026 16:05
MTÜ'den Prof. Dr. Karlıdağ, kayısının kuraklık altındaki tepkilerini araştırdı. Temmuz-ağustos sulaması kritik.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ'ın kayısıda kuraklık ve sulama üzerine yürüttüğü çalışma, bitki biliminin en prestijli dergilerinden BMC Plant Biology'de yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, Malatya'nın Türkiye kayısı üretiminin yüzde 41'ini, dünya kurutmalık kayısı üretimininse yaklaşık yüzde 21'ini ürettiğini kaydetti.

Özellikle ihracatın lokomotifi Malatya'ya özel kayısı çeşidi "Hacıhaliloğlu"nun ülke için paha biçilemez bir değer olduğunu ifade eden Karlıdağ, iklim değişikliği ve kuraklığın bu stratejik ürünü ciddi bir tehdit altına soktuğuna değindi.

Temmuz ve ağustos sulaması önemli

"Hacıhaliloğlu kayısısının simüle edilmiş kuraklık altındaki morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve çiçek biyolojisi tepkileri" adlı çalışmayla kuraklığın ağaç üzerindeki tahribatını sadece gözle değil, hücre düzeyinde, yani kimyasal ve fiziksel olarak incelediklerini aktaran Karlıdağ, "Bilimsel verilerimiz şunu net bir şekilde ortaya koydu. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan sulama, suyun miktarından çok daha önemli. Bu iki ay, ağacın bir sonraki yıl meyve vereceği çiçek tomurcuklarını oluşturduğu dönem. Eğer üreticimiz bu dönemde ağacı susuz bırakırsa, çiçeklerin kalbi dediğimiz dişicik borusu gelişimi bozuluyor. Bu dönemde yapılmayan sulamanın zararı, kışın veya sonbaharda ne kadar su verirseniz verin telafi edilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Su stresi altındaki ağaçta hidrojen peroksit gibi zararlı maddelerin yükselerek hücre zarlarına saldırdığını ifade eden Karlıdağ, ağacın hayatta kalabilmek için tüm enerjisini meyve üretmek yerine antioksidan enzimler üretmeye harcadığını ve besin üretme kapasitesinin düştüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Karlıdağ, TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri bu çalışmanın BMC Plant Biology'de yayınlandığını belirterek, "Kayısıda gelecek yılın hasadı, bu yazın sulamasına bağlıdır. Bilimin ışığında hareket ederek Malatya kayısısını geleceğe taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Kuraklık Kayısının Geleceğini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuraklık Kayısının Geleceğini Tehdit Ediyor - Son Dakika
