Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü - Son Dakika

Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü

18.01.2021 10:39

Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü Yağmurun tam zamanında imdatlarına yetiştiğini belirten çiftçiler, buğdaylarının kuraklıktan ölmek üzereyken tekrardan canlandığını söylediler Aşırı kuraklıktan dolayı tarlaya ektikleri ürünlerini kaybetme korkusu yaşayan Osmaniyeli...

Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü

Yağmurun tam zamanında imdatlarına yetiştiğini belirten çiftçiler, buğdaylarının kuraklıktan ölmek üzereyken tekrardan canlandığını söylediler

OSMANİYE - Aşırı kuraklıktan dolayı tarlaya ektikleri ürünlerini kaybetme korkusu yaşayan Osmaniyeli çiftçilerin yüzü, 4 gündür yağan yağmurla güldü. Yağmurun tam zamanında imdatlarına yetiştiğini belirten çiftçiler, buğdaylarının kuraklıktan ölmek üzereyken tekrardan canlandığını söylediler.

Osmaniye'de yaz aylarının yağışsız geçmesi, kış aylarının da yeterince yağışlı olmaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık çiftçileri tarlalarına ektikleri buğdayları sulamaya teşvik etmişti. Yaşanan kuraklığın ardından etkili olan sağanak yağışlar Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşların yüzünü güldürdü. Aşırı kuraklıktan dolayı kuruma aşamasına gelen ürünlerinin yağışla birlikte tekrardan canlandığını söyleyen çiftçiler, toprağın suya doyduğunu ifade ettiler.

"Allah'ın bereketi tam zamanında çiftçilerin imdadına yetişti"

Yaşanan kuraklıktan dolayı yağmur için dua ettiklerini kaydeden çiftçiler, "Son zamanlarda çok büyük bir kuraklık vardı. Dua ediyorduk Allah'a bizlere de yağmur nasip et diye çünkü sulama mevsimi değil. Yağmur bekliyorduk. 4 gündür güzel bir yağmur yağdı. Yağmurla beraber dağlarda kar yağdı, inşallah gelecek yıla kuraklık yaşamayacağız. Allah'ın bereketi tam zamanında çiftçilerin imdadına yetişti. Buğdaylarımız kuraklıktan ölmek üzereyken yağmurla birlikte tekrardan canlandı. Kuraklık nedeniyle ektiğimiz ürünlerden bir hayli zorluk çektik. Bazı çiftçiler tarlalarını sulamak zorunda kaldılar. Ama şuan yağmurla birlikte topraklar suya doydu. Şu anda buğdaylarımız su içerisinde inşallah daha fazla verim alacağız" dediler.

Öte yandan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan yağışlar akarsuların debisini yükseltirken baraj seviyelerinde de artışa neden oldu.

Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü
Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü
Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü
Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü

Osmaniye, Mevla, dua, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık korkusu yaşayan çiftçinin yüzü yağmurla güldü - Son Dakika Ekonomi


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